Itaalia siseminister nõuab uusi valimisi

Raudteeprojekt on Põhjaliiga ja Viie Tähe Liikumise tüliõun. Põhjaliiga ja selle toetajad pooldavad raudtee tarbeks tunneli ehitust, Viie Tähe Liikumine on vastu ja nõuab selleks ette nähtud vahendite kasutamist olemasoleva taristu parandamiseks.

Eile ütles Salvini otsesõnu, et valitsuskoalitsioon on jõudnud oma tee lõppu ja ainus võimalus paistab olevat uute valimiste korraldamine.

Peaminister Conte, kes ei kuulu ei Liigasse ega Viie Tähe liikumisse, ütles eile õhtul, et siseminister Matteo Salvini peab selgitama otsust provotseerida riigis poliitilist kriisi valitsuskoalitsioonilt toetuse võtmisega. Conte nõudis, et Salvini selgitaks ja põhjendaks avalikult oma otsust rahvale ja oma valijaskonnale.

Viie Tähe Liikumise juht Luigi Di Maio ütles, et on uuteks valimisteks valmis, sest Liiga on itaallasi narritanud.

Praegune Itaalia valitsus tuli võimule 2018. aasta juunis, ent see on algusest peale seisnud savijalgadel. Sageli on spekuleeritud, et siseminister Salvini võib ühel hetkel korraldada valitsuse kukkumise ja püüelda ise võimule, sest on kasvatanud riigis jõuliselt oma populaarsust.