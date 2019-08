Kuus riiki kutsusid Venemaad üles Gruusiast tagasi tõmbuma

Gruusia separatistlikud piirkonnad Abhaasia ja Lõuna-Osseetia kuulutasid end 2008. aasta Vene-Gruusia augustisõja järel iseseisvaks, kuid neid tunnustab vaid käputäis riike. Mõlemas piirkonnas asuvad Vene sõjaväebaasid ja need on sisuliselt Vene protektoraadid.

«Vastus jätkuvale okupatsioonile on lihtne - me ei lepi sellega! Me ei lepi grusiinide õiguste jalge alla tallamisega Galis ja Ahhalgoris. Me ei lepi meie kodanike, abhaaside ja osseetide õiguste, nende keele ja identiteedi jalge alla tallamisega,» seisis Zurabišvili neljapäevases avalduses seoses Venemaa-Gruusia augustisõja 11. aastapäevaga.