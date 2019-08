Suurlaager toob Karujärve äärde sadu Kaitseliidu noori

Sel aastal on laagri nimeks «Ühes paadis» ning selle eesmärk on ühtekuuluvustunde suurenemine ning sotsiaalse võrgustiku loomine kõikide maakondade vahel. Kuna laagris osalevad ka külalised politsei- ja piirivalveametist ning Leedu ja Poola noorteorganisatsioonidest, saavad külalised lisaks kõigele muule läbi laagri tegevuste tundma õppida Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioone.

Laagri ülema, Kaitseliidu Saaremaa maleva pealiku kolonelleitnant Gunnar Havi sõnul on noored meie tulevik ja seetõttu on väga oluline, et selliseid laagreid korraldatakse. «Vaadates noorte energiat ja teotahet, on selge, et Eestimaa elab edasi ning malevapealikuna on mul suur rõõm Kaitseliidu noorteorganisatsioone igakülgselt toetada,» märkis Havi.