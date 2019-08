Elmari programmijuht: oli raadios alles kiviaeg!

See oli aeg, mil raadios särasid staardiskorid Kivisaar, Märks, Kolsar ja Cool D, kelle legendaarseid saateid lindistati lausa kassettidele. Imetlesin nende julgust – ja privileegi! – otse-eetris rääkida. Raadios töötamisest sai mu suurim unistus. Ainult et... olin liiga noor, kaksteist. Häälemurregi oli veel olemata.

Minu kui üliinnuka teismelise imestus oli suur, kui raadio mulle koguni palka pakkus. Ei mäleta enam, kui suur see summa oli, aga arvestus käis vastavalt töötundide arvule. Oleksin olnud nõus ka ise peale maksma, peaasi et saaks eetris olla. Suure osa palgast sõitsin siiski taksoga maha, et Tartu laululava külje all asuvast raadiomajast õhtuti turvaliselt koju saada.