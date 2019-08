Tšornobõli keelutsoonis villitud viin annab kogukondadele lootust

Viin Atomik on esimene Tšornobõli keelutsooni toorainest valmistatud toode.

Tšernobõli keelutsoonist pärinevast veest ja seal kasvanud teraviljast valmis Suurbritannia teadlaste käe alla esimene tuumakatastroofi järel piirkonnas valminud toode. Teadlaste sõnul annab see lootust, et saastunud pinnasest hoolimata on võimalik sealselt maapinda tulevikus kasutada.