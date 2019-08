Ahvenamaal hüppab ringi albiinokänguru

Helistaja sõnul hüppas mööda Hammarlandsvägeni tänavat valge kängu. Helistaja tundus olevat täiesti kaine, kirjutatakse politsei kodulehel.

Politseipatrull läks kohale ning veendus, et helistajal oli õigus ning känguru leiti üles.

Facebookis jagas kohalik Jonne Jonka Nylund videot kängurust, mille ta oli filminud teel tööle.

«Kui kellegil on kaduma läinud valge känguru või teab, kelle känguru see on, võib sellest teada anda politseile», kirjutas politsei on pressiteates.

Ahvenamaa politsei ütles Iltasanomatele, et känguru omanik on teada. See kuulub inimesele, kellel on ka muid loomi.

Probleeme siiski jätkub.

«Mul ei ole vähimatki aimu, kus ta nüüd on. Ei ole kuulnud loomast peale täna hommikut», ütles Håkan Hagström Ahvenamaa politseist.

Politseinikud ei võtnud looma kinni, kui nägid seda hommikul.

«Ilmselt on seda väga raske kinni püüda. Me võiksime ta maha lasta, kuid ma ei usu, et see eriti hea idee on. Ehk keegi loomade kinnipüüdmisega ametialaselt tegelev inimene oleks vajalik», ütles Hagström.

Asjast esimesena kirjutanud Hufvudstadsbladeti sõnul on känguru omanik Therese Söderberg-Lundqvist, kes on ka muude eksootiliste loomade omanik.

Söderberg-Lundqvist ütles Hufvudstadsbladetile, et känguru, kelle nimi on Willy Wonka, põgenes peale seda, kui lähedal lõi välk maasse.

«Ta ilmselt ehmatas ja hüppas üle aia. Selle kõrgus on soovituste järgi tehtud.»

Omaniku sõnul känguru on kindlasti hirmunud, kuid ohutu. Kõige hullem, mis känguru võib teha, on see, et ta võib jääda auto alla.