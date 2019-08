Maxima turvajuht: poodide ülekülvamine turvatöötajatega on raha tuulde loopimine

Kas Ida-Virumaa paistab varguste hulga poolest silma võrreldes muu Eestiga?

Pigem on Ida-Virumaal vargusi vähem. Seal on väikesed ühtehoidvad kogukonnad, kõik tunnevad kõiki. Samamoodi on Kesk-Eestis, kus on väikesed kogukonnad, ega keegi naljalt oma linnapoodi varastama ei tule. Ida-Viru küll kuidagi silma ei torka, et seal oleks rohkem vargusi. Pigem on vargusi rohkem Tallinnas ja Põhjas-Eestis, kus on inimesi rohkem.

Kas poevargused on viimaste aastatega sagenenud, harvenenud või jäänud samale tasemele?

Viimase paari aasta jooksul näeme selget langustrendi. Oleme oma meetodeid intensiivistanud, võtnud kasutusele paremad kaamerad ja analüüsime rohkem videoajalugu. Me tegeleme asjadega rohkem sisuliselt. See lihtsalt ei toimi, kui panna turvatöötaja kassalindi juurde seisma ja loota, et midagi tabab. Rohkem tuleb tegeleda hoopis analüüsiga. Ja just seetõttu avastame rohkem vargusi ja anname need menetleda politseile. Me ei saa neid politseile saatmata ka jätta, see oleks vale.

Kas olete politseiga Kohtla-Järve poodidega seotud kirja teemal suhelnud?

Olen nendega telefoni teel suhelnud. Oleme kujundanud oma arvamuse, et ilmselgelt poleks mõistlik panna kõikidesse kauplusteesse hommikust õhtuni palju turvatöötajaid. Jätkame senist taktikat, tegeleme vargustega analüütiliselt ja kasutame rohkem tehnilisi vahendeid. Samuti – viimast kui ühte vargusjuhtumit ei ole mõtet ka politseile saata. Kui näiteks avastame videosalvestiselt, kuidas inimene varastab mõned pudelid alkoholi, kuid tema nägu pole näha ja pole ka muid tema isikut tuvastatavaid asjaolusid, siis pole mõtet sellise asjaga politseid tüütama hakata. Olen ise politseisüsteemis töötanud ja saan aru, mis on tõend ning mida saab politsei kasutada ja mida mitte. Pimeda avaldusega ei ole võimalik tööd teha, samas oma seadusest tulenevad kohustused peab politsei ikkagi ära tegema. Avalduse menetlemine nõuab vaatlusi ja dokumentide vormistamist, see on kõik ressurss, ma saan sellest suurepäraselt aru. Aga kui meil on olemas konkreetne video, kust on inimese nägu näha, võib-olla on ta isegi turvatöötajale tuttav, juba kolm-neli korda vargil käinud, siis sellised materjalid tuleb politseile edastada ja politsei peab olema suuteline selliseid asju menetlema.