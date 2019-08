Politsei jõulisus annab Moskva protestidele uue sisu

Seesugused protestid on Moskvas perioodiliselt toimunud alates 2007. aastast suhteliselt ühesuguse stsenaariumi järgi: n-ö süsteemivälise opositsiooni poliitikud korraldavad enamasti loata meeleavalduse (või kui ongi luba, siis jätkub see spontaansete aktsioonidega, mis võimude silmis on juba illegaalsed), mille politsei ajab laiali, vahistades osalejaid. Politsei on alati tegutsenud jõuliselt, kuid aastatega on hakatud meeleavaldustel aina rohkem inimesi kinni pidama.