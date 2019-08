Salvini panustab valitsust lõhkudes Itaalia peaministri kohale

«Kas ma kandideerin peaministriks? Kohe kindlasti. Kes valib Salvini, teab, mida ta valib,» kuulutas Itaalia siseminister ja paremäärmusliku Liiga juht Matteo Salvini pärast seda, kui oli üleeile õhtul teatanud, et tema erakonna ja populistliku Viie Tähe Liikumise (M5S) valitsuskoalitsiooni jätkamine on osutunud mõttetuks ning vaja on erakorralisi valimisi.