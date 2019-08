Salvini kogub ennetähtaegsetele valimistele toetajaid

Salvini ütles reedel telekanalile Rai Uno, et tal on küllalt Viie Tähe Liikumisega (M5S) töötamisest ja viimase koostööst keeldumisest võtmeküsimustes.

«Ma olen Puglias, ma kohtun tööliste, talunikega. Nad tahavad valitsust, mis tagab kindluse investoritele,» rääkis Salvini.

Neljapäeval ütles Salvini, et valitsusel pole enam enamuse toetust ja ta tegi üleskutse erakorralisteks valimisteks.

Peaminister Giuseppe Conte, kes on pidanud mitu kõnelusvooru kriisi leevendamiseks, käskis Salvinil oma käiku õigustada.

Samal ajal ringlesid meedias spekulatsioonid uuest võimukoalitsioonist, mis sisaldaks M5S-i, ekspeaminister Matteo Renzi vasaktsentristlikku Demokraatlikku Parteid ning parlamendiliikmeid, kes kardavad valimistel oma koha kaotada.

Salvinit see võimalus vihastas. «EI mingeid paleeintriige, ei mingeid ebatavalisi vangerdusi. See koalitsioon on surnud ja meil on vaja valimisi,» ütles ta Rai Unole.

«Kui köök on üle ujutatud ei oota sa kaks nädalat, et torumees kutsuda,» lausus ta ja ärgitas seadusandjaid naasma Rooma, et valitsust umbusaldada.

Itaalia parlamendi mõlemad kojad on praegu suvepuhkusel ja ei peaks plaani järgi enne septembrit tööle naasma.

Liiga esitas reedel Conte vastu senatis aga umbusalduseelnõu ja reeglite järgi peab seda menetlema kümne päeva jooksul.

Senati president kutsus parlamendifraktsioonide juhte esmaspäeval kohtumisele, et määrata eelnõu arutamiseks kuupäev. Sarnast kohtumist on oodata teisipäeval alamkojas.

Analüütikud ütlevad, et kui seadusandjad naasevad tööle 20. augustiks, siis võib parlament kuu lõpuks olla laiali saadetud. See tähendaks valimisi kas oktoobris või novembri algul.