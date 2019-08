Norra politsei peab mošeetulistamist Bærumis terroriakti katseks

Tema sõnul näib, et kahtlusalusel olid paremäärmuslikud ja immigrantidevastased vaated. Kahtlusalune ise pole politseile oma teo ajendit veel avaldanud.

Politseinikud teatasid algselt, et üks ohver sai kuulitabamuse, kuid hiljem täpsustasid, et ohver sai hoopis «kergeid vigastusi». Polnud selge, kas need vigastused olid püssikuulist või mitte.