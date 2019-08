Merit Kopli: müür berliinlaste peades ei ole kusagile kadunud

Ida- ja Lääne-Berliini elustandreid võrreldakse jätkuvalt, rääkis Kopli. Jätkuvalt on probleemid sellega, et Ida-Berliinil ei lähe nii hästi kui linna lääneosal. «See lõhe on küll olemas,» kinnitas Kopli.

Eesti kultuuriesindaja sõnul on aga Berliin kindlasti koht, kuhu eestlane võiks nädalalõpu puhkust veetma minna. Saksamaa pealinnas linnas peegeldub Euroopa eelmine sajand kogu oma hiilguses ja koletuses.

«Vahel tundub, et igal hoonel on rääkida oma lugu,» ütles Kopli.

Muidugi tuleb Berliinis arvestada, et linna kunagine süda ja suur osa II maailmasõja eelsest uhkest arhitektuurist hävitati sõja lõpus toimunud pommitamises.

Kuid nüüdseks on suuresti valmis müüri langemise ja Saksamaade ühinemise järel alanud suurehitised.

Berliin ei ole ehk enam maailma suurim ehitusplats, nagu pikki aastaid, kuigi pidevalt midagi uut rajatakse sinna seni.

Enam ei ole Berliin ka enam kui odav ja pöörane peopaik, Euroopa kõige odavam pealinn, jne – neid epiteete on linna saanud ju viimasel aastakümnetel palju. Elukallidus on tõusnud, varasemad remontimata majad ja kvartalid on ülesmukitud, muutunud kallimateks elupaikadeks kui 90ndatel, mil kogu Euroopa boheemlased Berliini kolisid.

«Berliini ei tasu kindlasti tulla, et jalutada ring ümber Brandenburgi väravate, käia korraks ära ehk Alexanderplatzil ja öelda, et mida siin siis nii väga vaadata on,» leiab Kopli. «See linn on nagu sibul, mida koorides ilmub kiht-kihilt midagi uut välja.»

Tasub avastada erinevaid linnaosi ja naabruskondi. Tasub kogeda linna kohati lausa piirituna tunduvat vilgast kultuurielu.