Infosulg ajab Kashmiri elanikud meeleheitele

Srinagari ja Kashmiri oru elanikel pole juba nädal aega olnud ei interneti- ega telefoniühendust. Selle põhjuseks on India katse lämmatada vastupanu piirkonnas kehtestatud karmidele piirangutele.

Välismaailmaga ühenduse saamiseks on piirkonna asevoliniku juures kasutusel kõigest kaks mobiiltelefoni, kuid inimesed, kelle pereliikmed elavad teistes India osades, on nii meeleheitel, et järjekorda tullakse nii Srinagarist kui ka mujalt.