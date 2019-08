NATO kindral: pataljonid on arenenud kui kolm lompi

Lompide-võrdluse laenas ta NATO esimeselt Euroopa vägede asejuhilt Bernard Montgomerylt, kes oli nagu Everardki britt. Montgomery muretses 1950ndail, et vajamineva ühtsusemere asemel on läänes umbes 30 poliitilist lompi.

«Mulle see analoogia meeldib,» märkis Everard intervjuus Postimehele. «Mulle tundub, et eelpaigutatud pataljonid on kasvanud kui eraldiseisvad lombid. Nad küll suhtlevad omavahel, aga me saame muuta nad sidustatumaks.»