Pakistani peaminister tõi Kashmiris toimuva taunimisel paralleeli Hitleriga

Esmaspäeval avaldatud otsuse eel sai Kashmirist sisuliselt suletud ala. Piirkonnas kehtib liikumiskeeld ning telefoni- ja internetiliinid on läbi lõigatud. Tänavatel on kümned tuhanded sõdurid.

Pinged on laes ka mägises Ladakhi piirkonnas. Uudisteagentuuriga AFP vestelnud kohaliku aktivisti sõnul tulid inimesed tänavatele otsuse vastu meelt avaldama neljapäeval, reedel ja laupäeval. Neile astusid vastu julgeolekujõud, kes lasid käiku pisargaasi ja malakad.

Kashmir läks India ja Pakistani vahel jagamisele pärast nende iseseisvumist 1947. aastal. India ja Pakistan on Kashmiri pärast maha pidanud kaks sõda ning mäss New Delhi ülemvõimu vastu Kashmiris on nõudnud seal kolme aastakümnega kümnete tuhandete inimeste elu.