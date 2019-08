Eestis on hakanud vohama saarepuid kahjustav seenhaigus

«Haigus esineb Eestis laialdaselt. Lahenduseks on see pikemas perspektiivis, et rajatakse segapuistuid, kus on saarepuid vähem, aga kui saari on väga palju ühes kohas, siis aitab ainult haigete puude kiire eemaldamine,» rääkis keskkonnaameti kaitsekorralduse spetsialist Tarmo Evestus.