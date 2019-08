Liibüa pealinnas tabasid raketid taas lennujaama

Liibüa idaosa valitsusele lojaalne mõjuvõimas väepealik Khalifa Haftar nõustus laupäeval ÜRO toetatud vaherahuga pealinna Tripoli ümbruses, et tähistada moslemite usupüha Eid al-Adhat, teatas Haftari kõneisik.

Nelja kuuga on lahingus hukkunud 1093 inimest ja veel 5752 on vigastatud. Oma kodudest on pagenud üle 120 000 inimese.