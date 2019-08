Farage: prints Harry ja prints Charles on mõttetud, kuninganna ema oli paks džinnijoodik

Esinedes Sydney Konservatiivse Poliitika Konverentsil, kuhu ajakirjanduse esindajaid ei lubatud, rääkis Briti ELi-vaenulik poliitik Brexitist, oma vaadetest meediale, ning ÜROst, kuid kõige karmimad sõnad hoidis Farage siiski Ühendkuningriigi kroonitud peadele.

Tõsi, kuninganna Elizabethi Farage kiitis: «Imeline, aukartustäratav naine. Meil on temaga vedanud.»

See-eest jagus Farage’il solvanguid nii kuninganna pojale, pojapojale kui ka emale.

«Mis puutub tema poega, Charlie-poissi ja kliimamuutusi, siis oh issand, oh issand, oh issand. Tema ema, tema kuninglik kõrgus kuninganna ema oli pisut ülekaaluline, ahelsuitsetajast džinnijooja, kes elas 101-aastaseks. Ainus, mis ma saan öelda, on see, et Charlie-poiss on nüüd 70. eluaastates… Ma loodan, et kuninganna elab väga, väga pikka aega,» lausus kõnehoos Farage Austraalia publikule.

Hiljem, kui Farage’ilt päriti selle kohta, et osa peresid on otsustanu kliimamuutuste tõttu mitte lapsi saada, viitas Brexiti Partei juht prints Harry ja hertsoginna Meghani valikule saada vaid kaks last.

«Noh, kui ma tahan, et kuninganna elaks pikalt, et Charlie-poiss ei saaks kuningaks, siis ma tahan, et Charlie-poiss elaks isegi veel kauem ning William elaks igavesti, et takistada Harryt kuningaks saamast,» põrutas Farage.

Ühtlasi süüdistas populistlik poliitik Harry muutumises talle ebasümpaatseks hertsoginna Meghanit.

«Hirmus! Harry oli noor, uljas, tormakas, igati mehine, sattus pahandustesse, ilmus ebasobivas rõivastuses poissmeestepidudele, jõi liiga palju ja tekitas kõiksugu kaost. Ning siis julge Briti ohvitser, kes täitis oma kohust Afganistanis. Ta oli kuningapere noorema põlvkonna esindajate seas kõige populaarsem liige, keda nähtud saja aasta jooksul,» meenutas Farage aega, kui talle prints Harry veel meeldis.

Farage’i viide prints Harry ebasobivale rõivastusele oli meenutus 2005. aastal jäädvustatud fotost, kus Harry kandis natsisõjaväe vormi.

«Ja siis kohtus ta Meghan Markle’iga ja kõik on kuristikku kukkunud. Meile öeldi eelmisel nädalal, et Meghan ja Harry saavad vaid kaks last ja me kõik täielikult ignoreerime tõelist probleemi, millega Maa on silmitsi ja see on fakt, et üleilmne rahvaarv on plahvatamas, kuid keegi ei julge sellest rääkida, keegi ei julge sellega tegeleda ning see, kas prints Harryl on kaks last, on tähtsusetu, arvestades, et Maal on praegu 2,6 miljardit hiinlast ja indialast,» jätkas Farage.

Farage’i kõne salvestus Austraalias laupäeval toimunud konverentsilt jõudis ajalehe The Guardian kätte.

Sydneys umbes 500 inimese ette astudes tutvustasid konverentsi korraldajad Farage’i kui suure tõenäosusega järgmist Briti peaministrit.

Muu hulgas rääkis Farage maakera kuklapoolel, et «rohelised on selle riigi üle võtnud» ning nimetas Austraalia eelmist peaministrit Malcolm Turnbulli maoks, saates piigi teele ka endise Briti konservatiivist valitsusjuhi David Cameroni suunas.