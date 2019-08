Lastega geipaar ei söanda Venemaale naasta

«Naasmist takistavad korrakaitseametite sammud, mis on seadnud kahtluse alla pere eraelu ohutuse ja turvalisuse. Selles olukorras ei ole pere veel otsustanud, kas neil on turvaline Venemaale naasta. Praegu nad puhkavad septembri alguseni, mil algab kooliaasta. Vanemate jaoks on peamine kaitsta oma peret ja luua lastele turvaline õhustik,» märkisid inimõiguslased.