Briti valitsus jätab ISISe võitlejate lapsed sõjatsooni saatuse hooleks

Võib oodata, et nii heategevusühendused kui ka Briti opositsioon vastavad otsusele kriitikaga, sest nad on avaldanud valitsusele survet kaitsmaks süütute Briti kodanike õigusi Süürias.

Teadaolevalt uuris Javid enne otsuse langetamist juuraekspertidelt ka seda, kuidas mõjutaks Briti laste koju toomine nende džihhadistidest vanemate õigust koju naasta. Nimelt on väljendatud seisukohta, et laste toomine Ühendkuningriiki annaks vanematel, kellelt on Briti kodakondsus ära võetud, võimaluse pöörduda tagasi inimõiguste seadustele rõhudes.

Javidi lausus toona, et igal lapse kaotus on tragöödia, kuid kinnitas parlamendi ees, et ta ei saanud luua ohtlikku pretsedenti. «Ma ei taha, et rohkem lapsi viidaks sõjatsooni, sest nende vanemad arvavad, et nad aidatakse automaatselt välja,» ütles ta.