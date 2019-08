VÕRDLUSTABEL: eurooplaste enamiku puhkusevõimalused on eestlastest kasinamad

Võrreldes viie aasta taguse ajaga on nende inimeste hulk, kes endale reisimist lubada ei saa, vähenenud, selgub Eurostati uuringust. Riigiti on suurimad muudatused toimunud Bulgaarias ja Poolas: Bulgaarias vähenes mittereisijate hulk viie aastaga ligi 26, Poolas aga 6,6 protsendipunkti võrra.

Kreeka on ainus Euroopa Liidu liikmesriik, kus on viimasel ajal kasvanud nende inimeste hulk, kes endale nädalast välispuhkust lubada ei saa – kasv on kahe protsendipunktine, moodustades praegu 51 protsenti.