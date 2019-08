Toidusõda: hinnatõus europarlamendi sööklas pani ametnikud mässama

Hiljutine hinnatõus toimus ajal, kui suurem osa Euroopa Parlamendi saadikuid ja töötajaid on puhkusel või töötavad Brüsselist eemal. Nii mõnegi roa hinnatõus parlamendi sööklas ulatub seejuures üle 25 protsendi.

Näiteks kui varem maksid prae kõrvale tellitavad friikartulid 2 eurot, siis nüüd on nende hind hüpanud 2,5 eurole, samas kui päevasupi hind on kerkinud varasemalt 80 sendilt 1 eurole.

«Supp on üks asi, aga salatibaar ja isegi kohv on palju kallimad,» rääkis üks Poolast pärit Euroopa Parlamendi töötaja Politicole, uurides parasjagu 8 eurot maksvat suupistete valikut.

Töötajate ametiühing on siiski hinnatõusu peale esitanud ametliku kaebuse, sest nende väitel ei hoiatatud inimesi hinnatõusu eest piisavalt ning nii mõnigi ametnik on saanud söökla kassas viimastel päevadel ebameeldiva üllatuse osaliseks.

Olukorra muudab kibedamaks seegi, et nii Euroopa Komisjoni kui ka Euroopa Nõukogu sööklas on toidud palju odavamad.

Salatibaariski on hinnakäärid suured: parlamendihoones maksab 100 grammi salatit 1,3 eurot, Euroopa Komisjonis kõigest 82 senti.

Ka taimetoitlane on parlamendis kallim olla, köögivilja kuskusi eest küsiti läinud nädalal seal 7,5 eurot, samas kui komisjoni lihata tšilliroog maksis 4,95 eurot.

Euroopa liiduõukogus, kus kogunevad oma tippkohtumiseks ELi riikide juhid, on kõik sööklad praegu suletud, kuid üldiselt on sealgi hinnad soodsamad kui parlamendis.

Näiteks veiselihasteik friikartulitega pole seal maksnud kunagi üle 8 euro ning töötajate sõnul sisaldab see hind ka karastusjooki. Samas parlamendis maksab sarnane roog – antrekoot – 11,5 eurot.

Parlamendi esindaja sõnul on nende kõrgemad hinnad seotud otsusega loobuda maksumaksja dotatsioonist, mis kehtib endiselt teistes Brüsseli euroasutustes. Kui kunagi maksid Euroopa inimesed igal aastal viis miljonit eurot või vahel isegi rohkem euroametnike lõunasöögi toetuseks, siis nüüdseks on parlamendi sööklatele kuluv dotatsioon kahanenud alla ühe miljoni.

Europarlamendi ametiühingud leiavad kõigest hoolimata, et hinnatõus on kohatu, arvestades, et suurem osa sööklas lõunatavaid ametnikke pole mitte saadikud ega kõrgepalgalised poliitilised nõunikud, vaid napi sissetulekuga sekretärid, koristajad, turvatöötajad ja söökla enda töötajad.