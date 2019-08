Kasahstani analüütik: toetusfondid toidavad siin sugulasi ja sõpru

Kasahstani majanduse puhul on olulised kaks asja: riiklik ideoloogia ja asjade tegelik olukord. Ideoloogia seisneb juba selles, et esitatakse kõverat statistikat. See on ka põhjus, miks inimesed ei usalda ametlikke andmeid. Kui teile räägitakse, et inflatsioon on kolm protsenti, teie maksate aga 25–50 protsenti rohkem, kui arvestasite, siis ei tekigi usaldust.