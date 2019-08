Kunmani kaitsja loobus täiendava tunnistaja kuulamisest

Algselt soovis soovis Keres küsitleda Silikaat Grupis büroojuhi abina töötanud Taive Nõmmikut, kelle ülesanne oli muuhulgas ka korraldada ettevõtte üritusi. «Soovin tõestada, et 2014. aasta 15. detsembri jõulupeol osales ka Villu Reiljan, kes tarvitas ka alkoholi, samas kui Reiljan ise on varasemalt tunnistanud, et ta ei osalenud mingitel pidudel,» rääkis Keres tänavu juunis.

«Küsimus on, milline on Villu Reiljani ütluste usaldusväärsus, samuti see, millises seisus ta Edgar Savisaare juurde jõudis. Need on olulised tõendid,» rõhutas Keres juunis.