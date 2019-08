Bolton: USA tahab Londoniga Brexiti järel kiiret kaubanduslepet

Valge Maja nõunik on kõrgeim Ühendriikide ametnik, kellega Briti peaminister Boris Johnson pärast 24. juulil peaministriks saamist on kohtunud.

«Me tahame liikuda väga kiiresti. Soovime, et oleksime saanud sellel rajal veel eelmise valitsusega edasi liikuda,» lausus Bolton Ühendriikide ja Ühendkuningriigi tulevase kaubandusleppe kohta.

USA riikliku julgeoleku nõunik arutas Briti peaministriga ka vastasseisu Iraaniga Pärsia lahel ja Suurbritannia tulevast otsust selle kohta, kas lubada Hiina telekomihiiul Huaweil aidata rajada riigi 5G võrku.

«Sõnum, mida ma tahan edastada Iraani küsimuses ja mõnedel teistel teemadel, mille hulka ma arvan Hiina, 5G, Huawei, on, et president ja USA valitsus mõistavad täielikult, et Ühendkuningriigi valitsus keskendub järgnevatel päevadel üheselt Brexiti küsimusele,» lausus Bolton.

Julgeolekunõunik sai enda sõnul Johnsonilt kinnitust, et Suurbritannia «on mures telekommunikatsiooni turvalisuse pärast 5G ruumis».

«Meil on hiljem piisavalt aega asju arutada. See on tõepoolest kõik, mida me küsime,» ütles Bolton.

Johnson on lubanud Suurbritannia 31. oktoobril EL-ist igal juhul välja viia ning kaubanduslepingu kiire sõlmimine USA-ga on muutumas tema valitsuse jaoks üha tähtsamaks.

EL-ist leppeta lahkumise korral jääks ära üleminekuperiood, mille vältel oleks Ühendkuningriik jätkuvalt seotud EL-i reeglitega, ja see annaks Londonile vabaduse sõlmida kolmandate riikidega kaubanduslepinguid.

USA president Donald Trump, kes näeb Johnsonit enda masti liidrina, on öelnud, et kahepoolne kaubandus võib Brexiti järel mitmekordistuda.

Washington tahab, et selle Euroopa liitlased piiraksid Hiina telekomihiiu Huawei 5G tehnoloogia kasutamist uute sidevõrkude arendamisel.

Läinud nädalal otsustas Ühendkuningriik liituda USA missiooniga kaitsta Pärsia lahes kaubalaevu. Varem oli London proovinud luua kaubaliikluse kaitsmiseks Euroopa ühismissiooni.