Video: Vene preester vägivallatses ristimise ajal väikelapse kallal

Samal päeval vabandas Gattšina piiskopkond ametlikult. Kohalik piiskop Mitrofan märkis vabanduses, et isa Fotõ on aastaks ajaks töölt kõrvaldatud. Selle aja jooksul pole mehel õigust läbi viia jumalateenistusi, kanda vaimulikele mõeldud riideid ega ka õnnistusi jagada.

Isa Fotõ kahtlane taust

Isa Fotõ üritas aga end kaitsta. Ta ütles Kanal 5-le, et väikese poisi vanemad polnud kommetega tuttavad ega teadnud, kuidas lapsi ristitakse. Lapse ema ütles uudistekanalile Fontanka, et tseremoonia algas halvasti, kuna isa Fotõ vihastas selle peale, et kohale tulnud inimesed ei teadnud meieisapalvet peast.

Ema sõnul pidanuks preester aru saama, et laps on ristimisvanni jaoks liiga suur ning talle lihtsalt vett pähe valama. Vaimuliku sõnul kavatses ta lapse pea tavapärasel moel kolmel korral vette kasta. Ta märkis, et tseremoonia ei möödu alati vaikselt, kuid selle lapse ema kartis oma poja pärast ning käitus liiga emotsionaalselt. Ema tunnistas, et ta ehmus ning soovis lapse tagasi enda kätte võtta.