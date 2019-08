Kreml: politsei jõukasutus protestijate vastu on täiesti õigustatud

«Me usume, et õigusekaitseametnike kindlakäeline tegutsemine avalike rahutuste ohjeldamisel on täiesti õigustatud,» ütles Kremli pressisekretär Dmitri Peskov pressibriifingul. «Õiguskaitseametkonnad täidavad oma kohuseid ja teevad kõik vajaliku julgeoleku tagamiseks loa saanud meeleavaldustel.»

Peskov möönis, et korrakaitsjate ebaproportsionaalne jõukasutus meeleavaldajate vastu on lubamatu, kuid nimetas politseinike jõupingutusi rahutuste peatamiseks täiesti õigustatuks. «Kui esitatakse hagisid, arvame, et neid tuleb nõuetekohaselt menetleda ja kohtus ära kuulata,» lisas ta.