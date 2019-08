Berliin tahab ehitada ajaloolisele lennuväljale prostituutide töökabiinid

«Kohalikud elanikud ja ettevõtted on nõudnud prostitutsiooni keelustamist sellel tänaval juba aastaid,» kirjutas van Dassel avalduses. Tema sõnul on Berliini senat aga keeldunud piiranguid seadmast, kuna kardab seetõttu prostituutide üldise olukorra halvenemist. Seega püüab linnaosavanem nüüd piirata tänavaprostitutsiooni, pakkudes seksitöötajatele kabiine turvalises kohas.

Poliitiku sõnul on ta veetnud kaks aastat, uurides olukorda Kurfürstenstraßel, ning hoiatab, et reguleerimata tänavaprostitutsioon on viinud hinnad sedavõrd madalaks, et prostituudid peavad elatise teenimiseks sisuliselt pakkuma hulgiteenust.