Siberis toimuvates metsapõlengutes on põlenud juba ligikaudu 4,3 miljonit hektarit metsa. Euronewsile antud intervjuus ütles Greenpeace-i tuleekspert Anton Beneslavski, et Siberi metsapõlengud on muutunud niivõrd massiivseteks, et nende kustumine enne vihmade saabumist on vähetõenäoline.