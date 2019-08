Taani peaminister palus vabandust lastekodudes kuritarvitatud inimestelt

Kuritarvitused toimusid lastekodudes üle kogu Taani aastatel 1945–1976 ning aktivistid on nõudnud riigilt juba aastaid, et võimud tunnistaksid oma süüd selles.

Kunagise kannatanu Arne Roel Jørgenseni sõnul on peaministri sõnadel suur kaal. «Vabanduse palumine tähendab kõike. Ainus, mida tahtsime, oli meelerahu,» lausus nüüdseks 68-aastane mees.

Filmist selgus muuhulgas, et üks psühhiaatritest oli osa laste peal narkootikume katsetanud. Toona Taani parlamendi liige olnud Bjørn Elmquist oli juba varem tegelenud laste kuritarvitamise juhtumitega, kus LSD oli kasutatud voodimärgamisega võitlemiseks, ning selle tõttu oli mitmest lapsest saanud täiskasvanuna narkomaan.

Hoolimata uurimise piiratud ulatusest tuvastas komisjon, et toimunud oli nii füüsilist, seksuaalset kui ka psühholoogilist ahistamist. Muuhulgas leiti võimlemishobuselt vere jälgi, mis viitas, et sellel oli lapsi pekstud.

Nüüd juristina töötava Elmquisti sõnul häbenesid paljud ohvrid nendega juhtunut. «Osa neist võtsid minuga ühendust ja anusid, et nende nime ei mainitaks avalikult,» rääkis ta.

Toona kiusu kannatanud Arne Roel Jørgensen sai alles kolm aastat tagasi teada, et kannatab aastate eest juhtunu tõttu posttraumaatilise stressi häire käes. «Paljudel meist on abielud lörri läinud ja me ei õppinud, kuidas ühiskonnas käituda, sest keegi ei rääkinud meile seda. Ma olen 68-aastane nüüd ja ma kannatan kahtlemata endiselt selle mõjude all,» lausus ta.