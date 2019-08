Soome parlamendisaadikuid kahtlustatakse vihaõhutamises

Uurimise all on keskerakondlasest Päivi Räsänen, sotsiaaldemokraadist Hussein al-Taee ja põlissoomlasest Juha Mäenpää.

«Mäenpää osas on kindel, et uurimine läheb riigiprokuratuuri, kus tehakse otsus süüdistuse tõstmisest», ütles kriminaalkomissar Pekka Hätönen. Riigiprokurör peab otsustama, kas ta esitab süüdistuse Mäenpää suhtes või ei.

«Võib olla, et Räsäneni ja al-Taee suhtes ei algatata uurimist», ütles Hätönen.

«Selles valitsusprogrammis on üks hea lause. Siin loeb: «tõhustame võõrliikide tõrjumist seadusloome ja tõrjemeetmete rahastuse tõstmisega». See lause on kahjuks vales kohas».