Ungari inimõiguslane: valitsus varjab migrandijutuga päris probleeme

Millised on tüüpilised Ungari Helsingi Komiteeni jõudvad juhtumid?

Oleme 30 aastat tegutsenud inimõigusorganisatsioon. Anname õigusabi ungarlastele, kes on kinni peetud või vangistatud ja kelle inimõigusi ei austata. Viimastel aastatel on meil järjest enam inimesi, kellel on olnud tagasilööke nende poliitiliste vaadete pärast.

See on õõvastav naasmine asjade juurde, mida esines 1970. aastatel või 1980. aastate alguses ning mille puhul arvasime, et Ungari on need selja taha jätnud.

Nüüd pelgavad valitsuse vastu olevad inimesed rääkida oma poliitilistest vaadetest. Peab olema julge, et minna tänavale meelt avaldama. Inimesed, eriti avalikus sektoris, kardavad töö kaotada.

Ministeeriumiametnik ei ütle kunagi avalikult, et tal on eri arvamus, sest siis ohustab teda kohe vallandamine. Sama kehtib õpetajate ja koolidirektorite kohta.

Oleme hakanud pakkuma tasuta advokaate neile, keda diskrimineeritakse nende poliitiliste tõekspidamiste pärast ja kes on seetõttu töö kaotanud või kelle töölepingut on muudetud.

Nimetame neid tavaelu kangelaste lugudeks. Need on inimesed, kes on julged, astuvad vastu ja seetõttu kannatavad.