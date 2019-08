Los Angelese Ooper lubas uurida süüdistusi Plácido Domingo suhtes

Täna sai teatavaks, et ooperilegend Plácido Domingot süüdistatakse kümnendeid kestnud ahistamises

Ooperimaailma üks tuntumaid ja mõjuvõimsamaid mehi on väidetavalt aastakümneid survestanud naisi asuma temaga seksuaalsuhtesse ning karistanud sellest keeldujaid töiselt, kinnitasid kümmekond naist uudisteagentuurile The Associated Press.