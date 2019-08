Teismeline kliimaaktivist Thunberg purjetab üle Atlandi

Thunbergil on plaanis esineda ÜRO kliimakonverentsil ja osaleda septembris meeleavaldusel New Yorgis.

Lendamist vastustav Thunberg seilab Ühendriikidesse võistlusjahil Malizia II. Samas paadis on ka Greta isa Svante Thunberg.

Kuueteistaastane Thunberg on otsustanud võtta koolist aastase vaheaja. Nüüd algaval ringreisil käib ta ka Ladina-Ameerikas, muu hulgas detsembris Peruus toimuval Pariisi kliimaleppe konverentsil. Mandril sõidab Thunberg muu hulgas bussiga.

Ekspertide arvates ei pruugi Thunbergi sõit kujuneda kuigi meeldivaks. Võistlusjahi sisustus on askeetlik ja kaalu minimeerimiseks on kõrvaldatud kõik liigne. Ilm teekonnal võib kujuneda kohati ka tormiseks.

Elektrit paadi navigatsiooniseadmete tarvis saadaks keskkonnasõbralikest päikesepaneelidest ja veepinna all olevatest turbiinidest. Kaheksateist meetri pikkusel Malizia II-l on ka mootor, kuid vaid äärmise häda tarbeks ning see pitseeritakse enne starti.