Pihkva karu Proša püüti öösel kinni ja toodi loomaaeda

Noort isakaru Prošat on üritatud tabada juba poolteist nädalat, mille kestel on öösiti valves olnud nii veterinaararst kui ka jahimehed. Ööl vastu tänast tuligi kella ühe paiku kõne karu askelduste kohta Valgamaal asuva Kulli küla taluõuel.

«Öösel kella ühe paiku tuli kohalikult elanikult info, et karu on seal nähtud," rääkis looma uinutanud Valgamaa jahimees Andres Balodis Lõuna-Eesti Postimehele. Balodis selgitas, et juba tee peal jõuti looma jälgedele ja kuna oli arvata, et mõmmik seegi kord prügikaste puistama asub, jäädi nende lähedusse valvesse. Õige pea ilmuski loom nähtavale.