Serbia avab endises natside koonduslaagris lasteaia

Holokausti memoriaali rajamisest Staro Sajmište koonduslaagri kohale on Serbias räägitud juba 1990. aastate algusest, kuid tegudeni pole jõutud ning vahepeal on osa territooriumist müüdud juba maha eraomanikele.

«Lasteaed on ebasobiv, arvestades, mis on seal toimunud,» lausus Serbia Juudikogukondade Föderatsiooni president Robert Sabadoš. «Aga isegi suurem skandaal on see, et juba aastaid, isegi aastakümneid on seal tegutsenud baarid. Seal oli varem isegi ööklubi. Tegu oli häda ja knnatust täis kohaga ja seda ei tohi lubada unustada.»