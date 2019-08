Soomes kahtlustatakse meest seksuaalkuriteos 52 tüdruku vastu

Uusimaa politsei kahtlustab, et umbes 30-aastane mees pani seksuaalkuriteod toime aastatel 2018 ja 2019. Tema ohvrid olid 9-15-aastased tüdrukud ning pärit Soome eri paigust.

Eeluurimisel selgus, et kahtlusalune lähenes ohvritele sotsiaalmeedias. Instagramis ja Snapchatis peetud vestlused algasid rahulikult, kuid omandasid kiiresti seksuaalse alatooni. Politsei andmeil palus ta ohvritelt video- ja pildimaterjali ning saatis tüdrukutele neid ka ise.

Uurimist juhtiva kriminaalkomissari Max Bocki sõnul on murettekitav, et lapsed ei rääkinud juhtunust täiskasvanule. Tema sõnul näitavad märgid, et lapsed häbenesid juhtunut.