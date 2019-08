Fotolavastus: mägironimisega eputanud Prantsuse poliitik tabati haledalt valelt

Kui Woerthi foto tundub kujutavat teda turnimas üles järsust seinast Alpides, siis kommentaatorite hinnangul on ta foto nuka muutnud, et jätta muljet märksa suuremast tõusust, kui antud kohas tegelikult on.

Pildil on näha, kuidas 63-aastane poliitik turnib köite ja kirka abil jäisel pinnal Aiguille d'Argentière’i mäel, olles sisuliselt liibunud jääseina vastu. Samas taustal on näha inimesi, kel pole mingit probleemi näiliselt püstisel jääseinal tavapäraselt kõndimisega.

«Kõige muljetavaldavamad on kaks inimest foto paremas ääres, kes seisavad horisontaalselt,» vastas Woerthile üks Twitteri-kasutaja.

Le plus impressionnant, ce sont ces deux personnes à droite de la photo, qui tiennent debout à l’horizontale #abdos pic.twitter.com/4H5p1I13zA — Maître Nicolas (@NicolasZeMinus) August 12, 2019

Samuti toodi välja, et poliitiku jope on tema kõhu peal mäe suunas rippu ning ka jope lukuots ripub mäeseina poole, mis kõiki gravitatsioonireegleid arvestades viitab sellele, et ta lihtsalt lamas foto tegemise ajal käpuli maas.

En rectifiant l'angle selon la force de gravité exercée sur les languettes de la veste, c'est tout de suite moins impressionnant !! Les politiques sont désespérants !! pic.twitter.com/U2bvJuJcVE — Tok-Ra (@TokRa14) August 12, 2019

«Poliitikud on meeleheitel!» naljatles Twitteri-kasutaja, kes lukuotsa kummalisele suunale tähelepanu juhtis.

Lisaks lebavad köied lõdvalt maas, kuigi mäeseinal ronides peaks need olema pingul ning alpinisti toetama.

Woerth, kes 2010. aastal astus toonase presidendi Nicolas Sarkozy valitsusest tööministri kohalt tagasi süüdistatuna kampaaniarahadega sahkerdamises, kuid mõisteti hiljem õigeks, on jäänud siiski endale kindlaks ja väidab, et mägironimisfoto on igati tõene.

Muu hulgas viskab ta nalja, et vallandunud on kommentaaridelaviin ja selgitab, et tegu on ohtliku nähtusega mägedes.