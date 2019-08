Seeder pensionireformist: inimesed, mõelge ise oma peaga

Aga te pigem leiate, et see tulumaks võiks minna ka pensioni erakorraliseks pensionitõusuks, et siis ka Keskerakond oma põhilise valimislubaduse täitnud?

Kui muid lahendusi ei ole, siis jah, loomulikult, sest erakorraline pensionitõus tuleb ära teha. Aga ideaalis peaks katma sotsiaalmaks ikkagi pensioni esimese samba ja teised maksulaekumised peaksime me kulutama teiste kulutuste katteks.

Endine rahandusminister Jürgen Ligi on Reformierakonnast selle reformi teemal väga teravalt sõna võtnud, öelnud, et see ei ole mitte mingisugune reform, vaid see on reformi lammutamine, pensionisäästude laialitassimine ja tegelikult see otsus viib tulevikus pensionärid vaesusesse. Mis te vastate?

Noh, ega meil ju tegelikult ei tule võidelda mitte ainult Jürgen Ligiga, vaid siin võib öelda, et in corpore on meil vastas väga ülekaalukad jõud, kogu opositsioon muidugi, sest nii sotsiaaldemokraadid kui Reformierakond on sellele vastu, siis loomulikult kogu finantsmaailm peaaegu, üksikute eranditega. Aga me saame ka aru, see on otsene nende huvi ja siis valdav enamus Eesti ajakirjandusest, kes läbi juhtivate ajakirjanike ja läbi juhtkirjade on kuulutanud selle idee täiesti nürimeelseks.

Aga nüüd on teil võimalik seda ideed kaitsta.

Aga ma tahan kõigile neile öelda, kes ütlevad, et see on pensionisüsteemi lammutamine, see on teise samba lõhkumine. See on puhas vale, puhas vale. Me ei lõhu mitte midagi, me ei piira mitte mingisuguseid õigusi, meie ei võta kellegilt ära mitte ühtegi võimalust, vastupidi, me avardame ja laiendame kõikide inimeste võimalusi. Ja need inimesed, kes usuvad pensioni teise sambasse, kes on rahul oma tänase olukorraga, võivad pensioni teise sambaga jätkata samamoodi, nagu nad seda seni on teinud. Mitte midagi ei lammutati ära, neile jääb kõik alles. Nad ei pea isegi ühtegi avaldust tegema. Nad saavad samamoodi jätkata investeeringutega, kui soovivad.

Kuidas saavad inimesed uskuda jätkuvalt II pensionisambasse, kui poliitkud on kõva häälega välja öelnud, et see ei toimi ja nad ei usu sellesse?

Ei, ärge nüüd teoritiseerige, näete, suur osa poliitikuid ütlevad, et see toimib ja kuidas nad sellesse usuvad. Poliitikaajakirjanikud usuvad, eks ole. Opositsioon usub, finantsmaailm usub, nii et inimene saab usku küll, kui ta tahab. Inimesel peab olema usk endasse kõigepealt ja kindlus ja arvestama oma võimalustega.

Praegu on II samba fondidesse kogunenud 4 miljardit eurot. Kui inimesed hakkavad sealt raha välja võtma, siis see raha kaotab oma väärtust koheselt.