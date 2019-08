Lõuna-Korea plaanib tõsta kaitsekulutusi seitse protsenti aastas

Põhja-Korea näib olevat keskendunud oma tavarelvastuse kaasajastamisele ja on viimastel nädalatel katsetanud lühimaa ballistilisi rakette, nende seas riigi enda versioon Vene lühimaa raketisüsteemist Iskander.

Kaitseministeerium Soulis teatas viieaastases riigikaitsekavas, et aastatel 2020-2024 kulutatakse kaitsevajadustele 290,5 triljonit vonni ehk 239,88 miljardit dollarit. Sellest 103,8 triljonit läheb kaitsevõimekuse parendamisele ja ülejäänud 186,7 triljonit haldusele.

«Ministeerium otsustas keskenduda kaitsevõimekuse täiendamisele, et vastata julgeolekuohtudele igast võimalikust suunast, aga ka selleks, et ehitada ja korralikult hallata nutikat sõjaväge, mis tugineb tipptehnoloogial,» teatas kaitseametkond.

«Lõuna-Korea on Põhja-Koreast lühimaa ballistiliste rakettide osas üle nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt. Me tagame piisava tõrjevõimekuse uute ballistiliste rakettide eest, mida Põhja-Korea on hiljuti katsetanud,» teatas kaitseministeerium.