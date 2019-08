Kokkuleppeabielud ei ole koormaks vaid arengumaades elavatele tüdrukutele. Ohvriks langevad samamoodi poisid, kelle eakaaslased lääneriikides käivad alles põhikoolis. Need on noored, kellelt röövitakse lapsepõlv.

UNICEFi andmetest selgub, et olukord lapspruutidega on veel märksa hullem. Leiti, et alaealisena oli sunnitud abielluma iga viies alaealine tüdruk. Selliste karmide arvude valguses pole imestada, et lapspeigmeeste probleem on lapspruutidega võrreldes saanud suurte rahvusvaheliste organisatsioonide poolt märksa vähem tähelepanu.