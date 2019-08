Kreml: spioonid jälgivad Vene teadlasi ööpäevaringselt

Vene teadus- ja haridusministeerium andis hiljuti välja korralduse, milles öeldakse, et teadlased ei tohiks oma väliskolleegidega nelja silma all kohtuda.

«Loomulikult peame me mõneti ettevaatlikud olema, sest välismaised eriteenistused on valvsad,» ütles Vene presidendi Vladimir Putini pressišeff Dmitri Peskov.

«On selline asi nagu teadus- ja tööstusspionaaž,» märkis Peskov. «See eksisteerib 24/7 ja on suunatud meie teadlaste, eriti noorteadlaste vastu,» jätkas ta.

Ta möönis samas, et osa määrusest «kõlab ülemääraselt» ja lisas, et Venemaa «ei peaks pidama kinni reeglitest, mis midagi head kaasa ei too.»

Üks teine füüsikainstituudi teadlane kinnitas AFP-le, et korraldus, mis on märgitud vaid ametkonnasiseseks kasutamiseks, on ehtne.