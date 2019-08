Venemaa näeb välisohte oma demokraatlikule protsessile

«Venemaa siseasjadesse sekkumine ei ole kahjuks eraldiseisev [juhtum],» ütles väliskomisjoni aseesimees Andrei Klimov, viidates oma komisjoni tehtud järeldusele mais, et Ameerika Ühendriigid proovivad sekkuda 8. septembril toimuvatesse valimistesse. «Läänes on käivitatud Venemaa-vastane kampaania,» lisas ta.

Politoloog Tatiana Stanovaja sõnul usub ka Putin, et välisriigid proovivad Venemaa siseasjadesse sekkuda, vahendab The Moscow Times.

Putini jaoks pole mure välisriikide sekkumise osas uus, vahendab The Moscow Times. Pärast värvilisi revolutsioone Gruusias ja Ukrainas, on tema administratsioon võtnud eesmärgiks sarnase olukorra vältimise Venemaal.

Roskomnadzor hoiatas Google-it, et kui viimane ei korrigeeri oma tegevust, siis vastab järelvalveamet tegevusele, mida peab «Venemaa demokraatlike valimiste» takistamiseks. Google on seni otsustanud teemat mitte kommenteerida.

Lisaks on Roskomnadzor süüdistanud Deutsche Wellet meeleavalduste toetamises sotsiaalmeedias - väide, millega Saksa uudistekanal ei nõustu, vahendab The Moscow Times.

Viimati on süüdistatud ka Venemaa kuulsat räpparit Oxxxymironi, kellel on topeltkondsus, mõjutamiskatsetes.

Stanovaja sõnul on välisriikide sekkumine muutunud aja jooksul üha kesksemaks teemaks Venemaa poliitikas. «Ja see on püsivalt liikunud äärmustest peavoolupoliitikasse,» lisas ta. Stanovaja sõnul võib tipp-poliitikute hirm, et välisriigid sekkuvad Venemaa siseasjadesse, muuta võitluse selle vastu väga laiahaardeliseks kampaaniaks.