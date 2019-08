Rootsis leiab aset üha rohkem granaadirünnakuid

Kriminaalsuse taseme tõus on tekitanud riigis muret ning ebakindlus on aastatega üha kasvanud. Probleeme on süvendanud ka Rootsi politsei alarahastatus. Kui varem oli politsei tihti probleemi ees, et isegi kui oli põhjus kurjategija vangi mõista, ei võimaldanud seda Rootsi seadused, siis nüüd on seadusi riigis karmistatud.