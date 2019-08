USA presidendi sõnul lahendab Xi kiiresti Hongkongi olukorra

«Mul pole mingeid kahtlusi, et president Xi tahab kiiresti ja humaanselt Hongkongi probleemi lahendada ja seda ta ta teeb,» ütles Trump. «Kahepoolne kohtumine?» küsis Ühendriikide riigipea seejärel.

«Hiinas kaob teiste tariifivabade riikidega võrreldes miljoneid töökohti. Tuhanded firmad on lahkumas. Loomulikult tahab Hiina kokkulepet sõlmida. Laskem neil kõigepealt Hongkongi humaanselt tegeleda!» kirjutas USA president Twitteris.

Washington ja Peking on kehtestanud imporditollid 360 miljardi dollari väärtuses kahepoolsele kaubandusele, kuid Trump on lükanud detsembrisse edasi tariifide jõustamise Hiina elektroonikakaupadele. Samas on ta lubanud teoks teha ähvarduse kehtestada alates 1. septembrist imporditolli 300 miljardi väärtuses Hiina kaupadele.