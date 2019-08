Lõuna-Korea president pakkus Jaapanile lepitust

Kahe turumajandusega USA demokraatlikku liitlasriigiga vahel kestab mitmendat kuud diplomaatiline tüli, mille juured on Jaapani koloniaalpoliitikas Korea poolsaarel 20. sajandi esimesel poolel.

Tokyo ja Souli suhted on langenud madalseisu pärast mitut Lõuna-Koreas langetatud kohtuotsust, mis käsivad Jaapani firmadel maksta sõjaaegse sunnitöö eest lõunakorealastest ohvritele hüvitist.

Jaapan reageeris kohtuotsustele piirangute kehtestamisega Lõuna-Korea tehnoloogiakaupade ekspordile. Lisaks on Jaapan teatanud, et eemaldab Lõuna-Korea alates 28. augustist riigi eelisseisundis ekspordipartnerite nimekirjast.

Soul vastas otsusega eemaldada omakorda Jaapan Lõuna-Korea eelisseisundis kaubanduspartnerite nimekirjast ja teatas, et vaatab üle ka leppe, mis reguleerib luureandmete vahetamist kahe riigi relvajõudude vahel.

Lõuna-Korea president püüdis neljapäeval vastasseisu leevendada, öeldes, et Soul on valmis koostööks Tokyoga "õiglase kaubanduse ja koostöö" tagamiseks piirkonnas.

Moon, kes lubas varem augustis, et Lõuna-Korea ei lase Jaapanil end enam kunagi alistada, kinnitas neljapäeval, et Soul ei ole minevikku kinni jäänud.

«Me loodame, et Jaapan etendab juhtivat rolli rahu ja õitsengu edendamises Ida-Aasias samal ajal mõtiskledes mineviku üle, mis tõi tema naaberriikidele ebaõnne,» ütles Moon.

Kahe USA tähtsa liitlase tüli on tekitanud muret võimalike tagajärgede pärast Souli ja Tokyo julgeolekukoostööle Põhja-Korea raketikatsetuste valguses ning kartusi globaalsete tarneahelate toimimise pärast.

Tokyo hinnangul lahendati kompensatsiooniküsimus lepinguga, millega 1965. aastal riikide suhted normaliseeriti. See hõlmas ka 800 miljoni dollari väärtuses abirahasid ja soodsaid Jaapani laene Lõuna-Koreale.

Lõuna-Korea president rääkis kõnes ka Põhja-Koreaga jätkuvast diplomaatilisest protsessist ning kinnitas Pyongyangi viimaste nädalate raketikatsetuste valguses, et Souli sõjalised võimed on põhjanaabrist tugevamad. Ta lisas samas, et Soul pingutab pingetõusu ärahoidmise nimel.