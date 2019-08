Myanmari mässulised korraldasid sõjaväeakadeemiale enneolematu rünnaku

Rahvusvähemuste mässulised on sõdinud aastakümneid selle Lõuna-Aasia riigi idaosa ressursside ja maa nimel sõjaväe ja tihti ka üksteise vastu. Ekspertide sõnul on piirkonnast saanud maailma suurim metamfetamiini tootja, ka konflikti rahastatakse uimastiärist saadava tuluga.

Ta'angi Rahvuslik Vabastusarmee (TNLA) teatas, et toimunu oli vastus sõjaväeoperatsioonidele. «Võitlus käis sel hommikul viies kohas,» ütles TNLA pressiesindaja major Mai Aik Kyaw AFP-le.

Üks rünnak oli suunatud kaitsetehnoloogia akadeemia (DSTA) vastu, kus õpetatakse sõjaväeinsenere. Teine korraldati politseijaoskonnas Gokteiki silla lähistel, mis on populaarne turistide seas.

Maik Aik Kyaw ütles, et rünnakud korraldati koos Myanmari Rahvaste Demokraatliku Liiduarmee (MNDAA) ja Arakani Armeega (AA). AA võitleb praegu Myanmari sõjaväega Arakani osariigis, kuid on liidus ka teiste mässulistega.

Sõjaväe, tuntud ka kui Tatmadaw, pressiesindaja brigaadikindral Zaw Min Tun kinnitas viie rünnaku asetleidmist ja ütles, et seni on risttules hukkunud üks tsiviilelanik ja viga saanud kaks julgeolekujõudude liiget. «Me eeldame, et nad korraldasid rünnakud, sest Tatmadaw konfiskeeris paar nädalat tagasi mitu tonni uimasteid,» ütles ta AFP-le.