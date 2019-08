Itaalia kaitseminister tõkestas Salvini määruse Open Armsi vastu

Salvini allkirjastas varem sel kuul määruse, millega keelas Hispaania vabaühenduse Proactiva Open Armsi laeva sisenemise Itaalia territoriaalvetesse. Ministri sõnul oli see vajalik, et kaitsta avalikku korda.

Seejärel allkirjastas Salvini uue määruse laeva tõkestamiseks, kuid tema võim on nõrgenenud, sest läinud nädalal otsustas ta võtta valitsuskoalitsioonilt oma paremäärmusliku Põhjaliiga toetuse.

Eliidivastase Viie Tähe Liikumise (M5S) kaitseminister Elisabetta Trenta, kes pidi Salvini määrusele omapoolse heakskiidu andma, teatas, et ei tee seda.

«Me ei tohi hetkekski unustada, et nende viimase paari päeva poleemika taga on lapsed ja noored, kes on kannatanud kõikvõimaliku vägivalla ja ahistamise tagajärjel. Poliitika ei tohi kunagi silmist lasta inimsust,» lausus ta.