ATKO pidi kehva teeninduse pärast trahvi maksma

Esmaspäeval esitas ATKO Liinid OÜ avalduse Põhja-Eesti ühistranspordikeskusele (ÜTK), et lõpetada Harku valla siseliinide leping. ÜTK oli ATKO-le, mis liinivedusid omavalitsustes koordineerib, mõista andnud, et ei taha enam nii kehva kvaliteediga teenust saada. Ka Harku vald on varem avaldanud soovi leida siseliinidele uus vedaja.

ÜTK tegevdirektor Vello Jõgisoo sõnas, et nüüd ootavad nad Harku valla tingimusi kõnealuste liinide kohta, et seejärel saata neljale bussifirmale kutse otselepingu sõlmimiseks. Mis firmadest jutt käib, ei tahtnud Jõgisoo enne hanke väljakuulutamist veel öelda. Harku vald saatis vajalikud dokumendid ÜTK-le täna.

Kompromisskokkuleppe järgi lõpetab ATKO Harku valla siseliinide teenindamise 1. septembril. ÜTK lubas tagada reisijateveo ka pärast seda.

Harku vallavanem Erik Sandla avaldas heameelt, et kooliaasta algusest veab valla siseliinidel reisijaid juba uus bussifirma. Sandla avaldas lootust, et tänased mured vedajaga on peagi möödanik.

Läänesuunal tuleb ATKO kõrvale SEBE

Põhja-Eesti läänesuuna väljumistel vahetub vedaja aga osaliselt. Eelmisel nädalal teatas ÜTK, et AS SEBE tegi läänesuuna uuel riigihankel parima pakkumise ja leping jõustub uue aasta 2. veebruaril. See tähendab, et ATKO teenindab ka järgmisel aastal mõningaid läänesuuna liine ning uue hanke võitnud SEBE saab juurde lisaväljumisi, selgitas ÜTK tegevdirektor Vello Jõgisoo.

Jõgisoo tunnistas, et muutused ei pruugi tähendada seniste probleemide haihtumist, kuid märkis, et praeguse lahenduse puhul on ATKO-l vaja vähem busse liinile panna.

«Meil oli vaja tasuta transpordi tulekuga liinimahtu suurendada ja väljumisi tihendada, mistõttu mõtlesime sellise «nükke» välja,» tunnistas Jõgisoo. Ta lisas, et hanketingimused ei võimaldanud ATKO-l läänesuunale busse juurde panna. «Inimestel oli aga vajadus rohkemate busside järgi ja sestap tehtigi uus hange, mille võitis SEBE,» rääkis Jõgisoo.

Samasugust «nüket» – saada liinidele ATKO kõrvale teine vedaja – on ÜTK proovinud läbi viia ka idasuunal. Selleks kuulutati samamoodi välja hange, millelt ÜTK ATKO kõrvaldas, sest ei olnud rahul ettevõtte senise teenindusega.