Briti ema suri Barbadosel pärast põlemasüütamist

Rünnaku ohvriks langenud Natalie Crichlow perekonna sõnul on nad tema surmast šokeeritud ning koguvad nüüd raha, et naise surnukeha kodumaale tagasi tuua.

Crichlow õetütre Ashley Besti sõnul oli naine kaks korda saanud võitu vähist ning kaks korda üle elanud insuldi. Tema sõnul suutis naine minna pärast rünnakut haiglasse, kuid suri kümme päeva pärast rünnakut 6. augustil. Naise keha katsid 75 protsendi ulatuses põletushaavad. «Ma ei tea, miks see juhtus ja me oleme kõik šokiseisundis,» ütles õetütar.

Crichlow oli avalikult gei ning tal oli kolm last, 10-, 20- ja 25-aastane. Tema lapsed koguvad ühisrahastuslehel raha, et saaks ema koju tagasi tuua. Seni on kampaania käigus kogutud juba üle 16 000 naelsterlingi.